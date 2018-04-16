В Ереване начались массовые протесты

В столице Армении в понедельник, 16 апреля, начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

По сообщениям местных СМИ, протестующие заблокировали ряд улиц в центре Еревана, остановив движение автомобилей и выставив на проезжей части мусорные урны в качестве баррикад.

Այս պահին փակված է Աբովյան, Կորյունի փողոցները: Այս հատվածում հիմնականում գտնվում են ուսանողները և շուտով պատրաստվում են միանալ Նիկոլ Փաշինյանին:



LIVE: https://t.co/LqXSx9PiRm#Ереван #Армения #Armenia #Yerevan #news #rejectSerzh #մերժիրՍերժին pic.twitter.com/6JgGK4oZif — CivilNet.AM (@CivilNetTV) 16 апреля 2018 г.

Организатором акции выступил лидер оппозиционной партии Гражданский договор, депутат парламента Армении Никола Пашинян.

"Мы начали акции гражданского неповиновения. Я призываю всех граждан лечь под машинами, закрыть улицы и проспекты города, помешать работе метро", - заявил он.

Почти все улицы столицы парализованы. Акция гражданского неповиновения набирает обороты. Следите за прямыми включениями.#LIVE: https://t.co/LqXSx9PiRm



#Ереван #Армения #Armenia #Yerevan #news #rejectSerzh #մերժիրՍերժին pic.twitter.com/NmW8Srd2go — CivilNet.AM (@CivilNetTV) 16 апреля 2018 г.

Полиция уже распространила заявление, в котором отмечается, что "все действия активистов незаконны, этим они ограничивают право граждан на свободу передвижения".

Напомним, в марте парламент Армении тайным голосованием избрал нового президента страны. Им стал бывший премьер-министр, экс-посол в Великобритании Армен Саркисян. Он был единственным кандидатом.

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Источник: korrespondent.net