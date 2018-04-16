16 апреля 2018, понедельник, 17:28
+24°C
Завтра +21°C
+24°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
16. 04. 2018

Луценко рассказал, что нашли в "пленках Холодницкого"

В записях, сделанных с помощью прослушки в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования. Об этом на брифинге в понедельник, 16 апреля, заявил глава ГПУ Юрий Луценко, сообщает Украинская правда.

Вместе с тем, по его словам, были найдены дисциплинарные нарушения.

"Их (записи – УП) анализировал как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я как руководитель Генпрокуратуры. И он, и я, отдельно, в разные дни… пришли к выводу, что в них явно усматривается дисциплинарные нарушения", – пояснил генпрокурор.

По его словам, в записях не зафиксировано "никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий". В связи с этим Луценко не видит причин для уголовного преследования.

Кроме того, генпрокурор отметил, что дело Холодницкого находится сейчас не в его руках "и не в руках кого-либо в этой стране, она находится в руках членов КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров – ред.)".

Как сообщалось, Луценко также рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и глава ГПУ.

Ранее сообщалось, что Луценко требует увольнения Холодницкого.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.