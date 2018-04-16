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16. 04. 2018

В Словакии после месяца работы идет в отставку глава МВД

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил о своей отставке, пробыв в должности почти месяц. Об этом сообщает издание Aktuality в понедельник, 16 апреля.

"Я не имею права оставаться на должности министра внутренних дел", - сказал Друкер, отметив, что не смог успокоить ситуацию в обществе.

Он пообещал, что в ближайшие несколько часов встретится с президентом Андреем Киской и передаст заявление об отставке.

В то же время Друкер заявил, что решил не призывать уйти в отставку главу полиции Тибора Гашпара.

Напомним, бывший министр здравоохранения Друкер был назначен главой МВД в конце марта после формирования нового правительства Словакии.

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Источник: korrespondent.net

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