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16. 04. 2018

В Украине выросло число переселенцев

В Украине по состоянию на 16 апреля зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики в понедельник, 16 апреля.

"По состоянию на 16 апреля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 495 505 переселенцев или 1 221 089 семей с Донбасса и из Крыма", – проинформировали в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Украине были взяты на учет 1 490 833 переселенца.

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Источник: korrespondent.net

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