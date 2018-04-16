В Кремле назвали "рейдерством" новые санкции США

Анонсированные США новые антироссийские санкции не имеют отношения к Сирии и направлены на "выдавливание России с международных рынков". Такое заявление в понедельник, 16 апреля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Санкционные устремления против России действительно приобретают характер навязчивой идеи. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, в Кремле убеждены, что в санкциях есть "неприкрытые попытки нечестной конкуренции".

"Любой экономист может легко увидеть в санкциях неприкрытые попытки собственно заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков. Конечно, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или в любой стране мира", - добавил он.

При этом действия США пресс-секретарь Путина назвал "международным экономическим рейдерством".

Он заверил, что "руководство России, соответствующие ведомства продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы".

Ранее сегодня стало известно, что Государственная дума РФ начнет рассматривать законопроект о контрсанкциях к США не ранее, чем через месяц: совет Думы назначил рассмотрение на 15 мая.

Законопроекта о контрсанкциях против США и стран, поддерживающих антироссийскую политику, содержит перечень мер, которые правительство РФ может предпринять в качестве ответных мер на "акты недружественного характера со стороны США и других стран".

В частности, проект предусматривает список из 16 ответных мер.

Так, предлагается прекратить или приостановить сотрудничество РФ, российских юридических лиц в атомной и ракетно-двигательной отраслях с США и иными иностранными государствами, а также с организациями, в капитале которых прямо или косвенно есть более 25% американского капитала.

Под запрет также могут подпасть американский алкоголь и табачные изделия, сельскохозяйственная продукция.

В список ответных мер входят ограничения на допуск технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США, для обеспечения госнужд, запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов. Предлагается, чтобы Россия смогла производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.

Также предлагается вводить запрет или ограничение на участие США, ее граждан и компаний в приватизации государственного и муниципального имущества в РФ, повышать сборы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США или иных государств, перевозящих грузы в воздушном пространстве РФ.

Контрсанкции могут быть введены против американских лекарств, за исключением тех, аналогов которых нет на территории России. Гражданам США и американским компаниям предлагается запретить вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

Последний пункт перечня ответных мер дает правительству РФ возможность вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США и иных иностранных государствах по перечню, определенному правительством РФ.

В свою очередь, Песков пока комментировать законопроект не стал.

"Я пока не готов это комментировать", - сказал Песков журналистам, добавив, что "на этой стадии пока лучше получать комментарии у наших законодателей".

Напомним, 6 апреля США объявили о новых, самых жестких санкциях к РФ. Санкции были введены в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих РФ. Под заморозку всех активов и запрет транзакций в США попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, глава Сургутнефтегаза Владимир Богданов, давний партнер Алишера Усманова, а ныне депутат Госдумы Андрей Скоч, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, член правления СИБУРа Кирилл Шамалов.

15 апреля США заявила о готовности ввести новые санкции из-за химической атаки в Сирии.

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Источник: korrespondent.net