В Лисичанске в результате аварии с участием грузовика МАЗ и маршрутки Рута пострадали десять человек. ДТП произошло в 12.10 понедельника, 16 апреля, на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова, сообщили в областной полиции.

"Пострадало 10 человек, у трех - переломы ребер и ключицы, у семи граждан - ушибы", - отметили правоохранители.

На место происшествия продолжают работать полицейские, специалисты ГСС и врачи скорой медицинской помощи.

Cмотрите фотогалерею: В Лисичанске маршрутка столкнулась с МАЗом: десять пострадавших

Ранее в Киевской области в результате аварии с участием служебной маршрутки пострадали четыре человека.

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Источник: korrespondent.net