Убийцу мэра Старобельска приговорили к пожизненному заключению,

Обвиняемый в убийстве городского главы Старобельска Владимира Живаги приговорен Старобельским районным судом к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области в понедельник, 16 апреля.

В ведомстве напомнили, что двое жителей Луганской области, которые в составе организованной преступной группы выполнили заказ на убийство мэра Старобельска, судом первой инстанции были приговорены к 15 годам лишения свободы каждый. Прокуратура Луганской области подала апелляцию, требуя ужесточения наказания.

Старобельский районный суд удовлетворил апелляцию частично, приговорив к пожизненному заключению одного из исполнителей. Для второго приговор остался прежним - 15 лет лишения свободы.

На данный момент ведется уголовное производство в отношении заказчика убийства. Он объявлен в розыск.

Напомним, Живагу убили выстрелом в голову во внутреннем дворе горисполкома вечером 22 февраля 2016 года. Первый подозреваемый в убийстве был задержан уже 27 февраля, второй - 18 апреля. 29 июня 2016 года оба были приговорены к 15 годам заключения.

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Источник: korrespondent.net