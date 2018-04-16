В Днепропетровской области "черные копатели" повредили скифский курган

В Днепропетровской области "черные археологи" повредили скифский царский курган Нечаева могила. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Никопольский отдел полиции.

После получения соответствующего сообщения от граждан полицейские выехали на место происшествия, где в верхней части кургана обнаружили отверстие глубиной в 20 метров. Полицейские выясняют обстоятельства повреждения памятника и устанавливают причастных лиц. По факту повреждения открыто уголовное производство по статье об уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия (ч.1 ст.298 УК Украины). головного кодекса Украины ().

В свою очередь, заместитель директора Никопольского краеведческого музея Мирослав Жуковский рассказал в интервью журналистам Радио Свобода, что курган Нечаева могила является последним скифским царским курганом такой высоты (около 20 метров) на территории Украины. Исследователи также считают его крупнейшим скифским курганом в Евразии. Он имеет статус памятника национального значения. До сих пор курган был неисследованным.

"Нечаева могила как памятник III века до нашей эры всегда привлекала к себе внимание исследователей из Украины и из-за рубежа. Он, как говорят исследователи, последний скифский "мамонт". И раньше было зафиксировано несколько попыток его незаконных раскопок. Но последнее сообщение о том, что началось его масштабное повреждение, вызывает тревогу. То, что известно, - глубокие ходы, наличие инструментов, работа, вероятно, бригады копателей - говорит о том, что кто-то сделал заказ на разграбление этого кургана. Кто-то решил замахнуться на национальное богатство Украины, поэтому нужны усилия правоохранительных органов по установлению причастных к незаконным раскопкам, и в частности, тех, кто, возможно, их консультировал", - сказал Жуковский.

Как заявил историк, сейчас в Украине - в Днепропетровской и Херсонской областях - сохранилось лишь несколько курганов такого типа. Все они были исследованы.

Напомним, ранее сообщалось, что во время строительства Крымского моста были найдены древние артефакты.

Ранее в Крыму при строительстве трассы Таврида археологи нашли массовое захоронение, датируемое X-XII веками. Более 70 человек были обеглавлены и сброшены в два рва. После этого российские ученые заявили, что "стали обладателями огромных богатств" в Крыму.

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Источник: korrespondent.net