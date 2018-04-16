В Ровно ребенок жил в парке из страха перед родными

Шестилетний мальчик два дня жил в парке города Ровно, а родные его даже не искали. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает ТСН.
Судьбой ребенка прониклась случайная прохожая и вызвала полицию. Те нашли дедушку, бабушку и дядю мальчика нетрезвыми.
В квартире кроме них еще была 5-летняя сестра мальчика.
Детей полиция забрала, накормила, и отправилась на поиски матери.
Женщину обнаружили также в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщалось, в Киеве мать оставила детей одних на девять дней.
Ранее в Киеве искали двух сбежавших шестиклассниц.
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Источник: korrespondent.net
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