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16. 04. 2018

В России экс-министра задержали по подозрению в съемке детского порно

В Астрахани задержан бывший министр по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области Виталий Курсков. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает телеграм-канал Mash. По данным канала, экс-чиновник подозревается в съемке детского порно. 

"Бизнес у 54-летнего Виталия был на коленке - он совмещал обязанности и оператора, и продюсера, и кастинг-менджера, и монтажера. Всего у Курскова в студии нашли 15 DVD-дисков с уже снятыми фильмами, несколько жестких дисков с рабочими материалами, телефоны, камеры и прочее вонючее", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у нашли 15 DVD-дисков с уже снятыми фильмами, а также несколько жёстких дисков с рабочими материалами, телефоны, камеры.

Поводом для проверки стало обращение в полицию мам двух 15-летних девочек. Они рассказали, что дочери рассказывают им "что-то странное". Отмечается, что мужчина перед съёмками мог спаивать несовершеннолетних до беспамятства.

Раскрыли злоумышленника после того, как матери двух 15-летних девочек пожаловались в полицию, что их дочки рассказывают им "что-то странное". Позже выяснилось, что "актрис" бывший министр перед съемками еще спаивал алкоголем.

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Источник: korrespondent.net

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