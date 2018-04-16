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16. 04. 2018

Названы самые дешевые пляжные курорты Европы

Ежегодный Holiday Costs Barometer опубликовал перечень самых бюджетных пляжных курортов Европы в 2018 году. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщает Business Insider.

Так, в тройку самых доступных пляжных курортов в Европе попали Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии.

Далее идут Коста-дель-Соль и Испании, Крит в Греции, Коста-Бланка в Испании, Пафос на Кипре, Корфу в Греции, Задар в Хорватии, Слима на Мальте, Халкидики в Греции, побережье Лиссабона в Португалии, Поре в Хорватии, Майорка в Испании, Ницца во Франции, Лимассол на Кипре, Ибица в Испании и Сорренто в Италии.

При составлении рейтинга учитывались цена чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.

В рейтинге не учитывается стоимость перелета и проживания.

Ранее издание The Business Insider обнародовало список наиболее красочных пляжей мира.

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Источник: korrespondent.net

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