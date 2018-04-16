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16. 04. 2018

В Москве проходит акция в поддержку Telegram

В Москве у здания ФСБ протестуют против нарушения конфиденциальности пользователей мессенджера Telegram. Как сообщает РБК со ссылкой на участников акции, восьмерых активистов задержали для проверки документов.

"Мы были на акции против того, чтобы государство вмешивалось в тайну переписки", – заявил один из протестующих Анатолий Капустин.

Активисты запускают бумажные самолетики - символ Telegram. В соцсетях люди пишут, что "сопротивлению бы не помешало явление Павла Дурова, но что-то пока никак-то".

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.

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Источник: korrespondent.net

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