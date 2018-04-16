Приговор россиянам. Ответные санкции Москвы

США готовят санкции против России из-за поддержки режима Башара Асада в Сирии. Американский постпред в ООН Никии Хейли сообщила, что санкции будут объявлены 16 марта.

Тем временем, российские законодатели подготовили ответные меры на санкции, введенные Америкой против олиархов и высокопоставленных чиновников РФ.

Российские санкции предусматривают, помимо прочего, запрет на импорт фармацевтических препаратов. СМИ пишут, что эта инициатива станет смертным приговором вовсе не для Штатов, а для обычных россиян. Корреспондент.net разбирался в новых санкциях.

Санкции против России из-за Асада

Постпред США при ООН Никки Хейли предупредила в эфире телеканала CBS, что министр финансов США Стивен Мнучин объявит о санкциях в отношении России уже в понедельник, 16 апреля.

Новые ограничения, по словам Хейли, связаны с поддержкой Россией лидера Сирии Башара Асада, которого Запад обвиняет в химических атаках против мирного населения.

Постпред США отметила, что санкции коснутся любых компаний, которые как-либо связаны с химическим оружием и его использованием, а также с поставкой оборудования сирийским властям. Других подробностей она сообщать не стала.

"Это все должно дать им (российским властям - ред.) понять, что они ведут себя неправильно", - сказала американский дипломат.

Телекомпания CNN сообщила со ссылкой на свои источники, что американские власти изучали деятельность более чем десяти компаний, ключая банки и поставщиков оборудования, и хотя бы часть из них, как ожидается, попадут под санкции. По информации телеканала, рассматривался также вопрос о компаниях, продающих России вертолеты.

15 апреля посол США в России Джон Хантсман направил в росийский МИД России письмо, сообщив о подготовке Вашингтоном новых антироссийских мер. В тексте послания также упоминается, что причина новых санкций - поддержка Асада.

О грядущем введении новых санкций ранее сообщил на своей странице в Twitter Брайан О'Тул, эксперт аналитического центра Atlantic Council, который раньше занимал пост советника санкционного бюро Минфина США.

"Мы также намерены ввести специальные дополнительные санкции против России в качестве ответа за постоянную поддержку Москвой режима Асада, которая допускает зверства режима в отношении сирийского народа", - написал О'Тул.

В МИД России ответили, что США хотят изолировать РФ на международной арене и поэтому вводят санкции.

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все", - сказала спикер министерства Мария Захарова.

В Кремле новые санкции назвали попытками выдавить Россию с международных рынков, отметив, что, по их мнению, они не могут быть связаны с Сирией.

"Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство. Мы по-прежнему не считаем эти санкции законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия запрещает импорт лекарств

Законопроект "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций.



Документ был разработан парламентариями как ответная мера на санкции США против России.

Законопроект предполагает принятие следующих мер, касающихся услуг и товаров из США:

- запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- запрет или ограничение импорта алкогольной и табачной продукции;

- запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России;

- запрет или ограничение экспорта продукции и оборудования из редкоземельных металлов;

запрет государственных и муниципальных закупок технологического оборудования и программного обеспечения;

- исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров, правообладателями которых являются граждане США;

- запрет на привлечение высококвалифицированных специалистов;

- повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих деятельность по перевозке грузов и использующих воздушное пространство России.

Карикатура об ответных санкциях России против США

Документ предполагает прекращение или приостановление международного сотрудничества России и российских юридических лиц с США и организациями, "в капитале которых прямо или косвенно, в том числе через третьих лиц, участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США", в следующих отраслях:

атомная промышленность; авиастроение; ракетно-двигательная промышленность; консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

Ожидается, что законопроект будет принят, поскольку его авторы - лидеры думских фракций. Рассматривать законопроект будут 15 мая.

Ответные санкции РФ убьют россиян

Коммерсант пишет, что для россиян, которые не могут позволить себе слетать за нужным лекарством в Европу ни за государственный, ни, тем более, за собственный счет, перспектива вырисовывается самая мрачная. В первую очередь, это касается людей зараженных ВИЧ-инфекцией, гепатитом C или страдающих от онкологических заболеваний.

Предлагаемые Госдумой меры просто оставят их без жизненно важных лекарств, пояснил директор фонда СПИД. Центр Антон Красовский.

"Если те инициативы, которые озвучены, станут законом, нас ждет полнейший коллапс. В России на самом деле не существует никаких оригинальных лекарств ни от ВИЧ, ни от гепатита С", - сказал он.

С серьезными проблемами столкнутся практически все, кто страдает хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного приема лекарств. Например, диабетики, сердечники, люди с заболеваниями позвоночника и суставов или страдающие от нервных расстройств, отметил руководитель проектов Здоровье@Mail.ru Евгений Паперный.

"Переход на аналоги может быть крайне болезненным, длительным и требующим дополнительных исследований, и, кроме того, без гарантии эквивалентного результата", - подчеркнул он.

Что касается западных фармацевтических гигантов, отмечают специалисты, то в случае введения предложенных Госдумой запретов, они едва ли понесут хоть сколько-нибудь серьезный ущерб, так как доля российского рынке в общем объеме их продаж, как правило, не превышает нескольких процентов.

Lenta.Ru также пишит, что инициатива Госдумы может стать смертным приговором вовсе не для американцев, а для россиян.

Екатерина Бермант, директор фонда Детские сердца назвала законопроект "войной против собственного народа".

"Как можно запретить привозить в страну лекарства или медицинское оборудование, которое мы сами производим плохо? Мы имплантируем аппараты только иностранного производства. Российские аналоги есть, но мы не рискнем заказывать их нашим пациентам, потому что срок годности, качество и все остальное разнится примерно, как Запорожец и Мерседес", - сетует Бермант.

По данным фонда, ежегодно в России рождается 14 тысяч детей с врожденным пороком сердца, 10 тысяч из них могут быть прооперированы за счет бюджета, остальным остается надеяться на помощь фондов.

Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов также говорит, что "это санкции против своего народа".

"Это нарушение международных норм в отношении права на охрану здоровья, в том числе прав инвалидов, для которых есть особая конвенция. Американских препаратов немного у нас на рынке, но замены им нет. У оригинального препарата молекулярная формула всегда чище, они качественнее. Фактически люди просто останутся без лекарств и погибнут, и это будет на совести депутатов", - сказал он.

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Источник: korrespondent.net