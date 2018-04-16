Суд отстранил гендиректора Укрвакцины от должности

Шевченковский районный суд отстранил на два месяца обвиняемого в растрате госсредств генерального директора госпредприятия Укрвакцина от должности и отправил его под домашний арест на ночное время.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, суд также обязал чиновника сдать загранпаспорт.

Директор Укрвакцины подозревается в растрате 1,5 млн грн бюджетных средств в 2012-2013 годах.

Прокуратура установила, что он перечислял деньги их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охране грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины.

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Источник: korrespondent.net