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16. 04. 2018

На Буковине на берегу реки нашли пакет с телом младенца

На Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает полиция Черновицкой области.

Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

"О страшной находке на территории города Вашковцы Вижницкого района в полицию сообщили сегодня утром. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено", - сообщили в полиции.

В полиции начали поиски роженицы.  

По данному факту открыли уголовное производство. Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Проводится досудебное расследование.

Ранее в Киеве на металлобазе нашли тело младенца.

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Источник: korrespondent.net

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