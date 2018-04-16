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16. 04. 2018

Выплаты долгов по алиментам выросли вдвое - Минюст

В Украине объем уплаченных долгов по алиментам вырос в 2,2 раза с момента вступления в силу закона, ужесточающего ответственность за неуплату. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Так, до начала действия закона государственные исполнители взыскали с недобросовестных родителей 259 млн грн, после введения - уже почти 580 млн грн.

Лидерами по взысканию долгов по уплате алиментов после начала действия закона являются Одесская область - исполнителями Министерства юстиции обеспечена выплата детям 51,6 млн грн алиментов, Днепропетровская область (50,7 млн грн), Полтавская область (42,9 млн грн).

Напомним, с 6 февраля в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Также сообщалось, что с начала 2018 года Министерство юстиции принудительно стянуло 485 млн гривен алиментов в пользу 448 тысяч детей.

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Источник: korrespondent.net

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