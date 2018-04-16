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16. 04. 2018

Химатака в Сирии: эксперты ОЗХО смогут опросить 22 свидетелей

Экспертам Организации по запрещению химического оружия позволят допросить 22 свидетелей химической атаки в Сирии. Об этом сообщается в официальном Twitter ООН от понедельника, 16 апреля.

Так, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия сообщил, что отправленная ​​в Сирию группа в составе девяти человек из-за проблем с безопасностью не может попасть в Думу. Власти предложили экспертам провести в Дамаске интервью с 22 свидетелями.

В ОЗХО надеются, что миссии по установлению фактов удастся отправиться в Думу как только позволят обстоятельства.

Также глава ОЗХО в письме гендиректора ВОЗ попросил предоставить информацию о пострадавших, полученную от партнеров ВОЗ в Сирии.

🔴BREAKING: #OPCW Director-General’s update to the 58th Executive Council Meeting on the allegations of chemical weapons’ use in #Douma, #Syria: https://t.co/EvYltZ5Pma pic.twitter.com/IG0ic0KgvJ

— OPCW (@OPCW) 16 апреля 2018 г.

Ранее постпредство Великобритании при ОЗХО заявило, что Россия и Сирия не предоставили экспертам Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) доступ в сирийский город Дума.

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Источник: korrespondent.net

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