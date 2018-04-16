В ЕС не договорились о новых санкциях против Ирана

Евросоюз на заседании министров иностранных дел в понедельник, 16 апреля, не смог договориться о новых санкциях против Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

По словам собеседника издания, "очень маловероятно", что новые ограничения введут до середины мая.

В то же время 28 министров ЕС согласились продолжить работу над этим вопросом в ближайшие дни и недели. "Вопрос остается на повестке дня", - сказал новый министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

Напомним, на прошлой неделе ЕС продлил уже существующие санкции в отношении Ирана, связанные с нарушениями прав человека, в то время как официальный представитель Министерства финансов США сказал, что Вашингтон приветствует введение новых ограничений.

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Источник: korrespondent.net