В Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги

В Южной Африке слон устроил зарядку посреди дороги. Об этом сообщается в сюжете ТСН от понедельника, 16 апреля.

Животное начало ритмично протягивать задние ноги, будто заниматься йогой. Так слон разминал мышцы перед крутым подъемом.

Из-за животного движение транспорта полностью остановилось.

Заснять йогу слона повезло фотографам дикой природы.

Ранее сообщалось, что горилла Болинго из тематического парка Буш Гарденс в американской Флориде научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.

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Источник: korrespondent.net