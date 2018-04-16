В Южной Африке слон сделал зарядку посреди дороги

В Южной Африке слон устроил зарядку посреди дороги. Об этом сообщается в сюжете ТСН от понедельника, 16 апреля.
Животное начало ритмично протягивать задние ноги, будто заниматься йогой. Так слон разминал мышцы перед крутым подъемом.
Из-за животного движение транспорта полностью остановилось.
Заснять йогу слона повезло фотографам дикой природы.
Ранее сообщалось, что горилла Болинго из тематического парка Буш Гарденс в американской Флориде научилась йоге, занимаясь вместе с тренером.
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Источник: korrespondent.net
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