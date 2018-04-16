В британском Манчестере пострадали шесть человек после того, как автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает издание Mirror вечером в понедельник, 16 апреля.

"Мы оказываем помощь шести пациентам с серьезными травмами, полученными в результате столкновения с автомобилем", - говорится в сообщении службы скорой медицинской помощи британской Национальной службы здравоохранения в Twitter.

Cмотрите фотогалерею: В Манчестере автомобиль въехал в толпу

По данным газеты The Independent сотрудники правоохранительных органов Манчестера задержали 80-летнего мужчину, находившегося за рулем протаранившего толпу автомобиля.

Издание отметило, что в полиции не рассматривают этот инцидент как акт терроризма.

Напомним, 12 апреля в Барселоне грузовик наехал на пешеходов на улице, в результате чего пострадали, по меньшей мере, семь человек.

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Источник: korrespondent.net