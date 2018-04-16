16 апреля 2018, понедельник, 22:36
+22°C
Завтра +22°C
+22°C
Завтра +22°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
16. 04. 2018

МИД: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе

Существует довольно высокая вероятность нанесения Россией удара по Украине на фоне последних событий в Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в комментарии агентству Укринформ в понедельник, 16 апреля

"Стопроцентно о возможной реакции России на действия западных союзников в Сирии не скажет никто, поскольку неизвестно, что в голове у господина Путина. Но готовиться надо к худшему. На прошлой неделе вместе со словацким коллегой (госсекретарем МИД Словакии Лукашем Паризеком) я был на востоке, и мы увидели, что наши защитники готовятся к оборонительным действиям и к худшему сценарию", - сказал Боднар.

По его словам, украинские дипломаты сейчас работают, чтобы несколько сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину в том смысле, что на востоке нашего государства тоже возможен очередной удар со стороны России, который надо будет "отбивать" всем миром.

"Украина будет отражать его физически, а весь цивилизованный Запад будет делать это политически и ангажировать мировое противодействие агрессору", - добавил заместитель министра.

Ранее Украина выразила солидарность с США, Великобританией и Францией и поддержала действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.