США и Британия обвинили российских хакеров в мировом кибершпионаже

США и Великобритания обвинили хакеров, которых поддерживает правительство России, в том, что они заразили компьютерные роутеры, чтобы шпионить за правительствами, коммерческими компаниями и операторами критически важной инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters.

Чиновники США и Великобритании планируют выпустить совместное сообщение об атаке на роутеры - ключевой элемент инфраструктуры интернета.

Руководитель Британского национального центра по кибербезопасности (NCSC) Кьяран Мартин назвал Россию наиболее опасным противником в киберпространстве.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

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Источник: korrespondent.net