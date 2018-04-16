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16. 04. 2018

Могерини: Украина - центр вызывающего поведения РФ

Евросоюз призывает Россию к полной имплементации Минских соглашений и считает ситуацию в Украине главным вызовом. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 16 апреля.

"Мы видим схему вызывающего поведения вмешательства России во многих различных сферах, центральным из этих вызовов, конечно, остается ситуация в Украине с нелегальной аннексией Крыма и продолжающейся дестабилизацией на востоке страны", - сказала Могерини.

Она также отметила другие направления неприемлемого российского поведения - деятельность в Сирии, активность в сфере дезинформации, гибридные угрозы, вредоносная кибердеятельность, нарушения прав человека и норм верховенства права.

"Сегодня мы подтвердили, что пять принципов в отношениях с Россией, утвержденных два года назад, остаются в силе: полная имплементация Минских соглашений, усиление отношений с нашими восточными партнерами в рамках "Восточного партнерства", усиление устойчивости внутри ЕС, выборочное взаимодействие с РФ преимущественно в глобальных вопросах безопасности и увеличение поддержки для российского гражданского общества", - сказала Могерини.

Она отметила, что ЕС продолжит работать с Россией по стратегическим международным вопросам.

"Все страны согласились, что нам надо продолжить работать с Россией по стратегическим международным вопросам. Это и Иран, Ближний Восток, и Афганистан, и такие глобальные темы, как климат, миграция, борьба с терроризмом, кооперация по Арктике", - сказала она.

Ранее Могерини заявляла, что Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма.

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Источник: korrespondent.net

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