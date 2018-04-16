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16. 04. 2018

Пожар в Кемерово: эксперты назвали предварительную причину

По предварительным данным экспертов, пожар в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово произошел из-за замыкания, случившегося вследствие протекания крыши. Об этом сообщает российское издание Коммерсант со ссылкой на источники.

Согласно предположениям экспертов, с которыми пообщались журналисты, первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Затем эти кубики загорелись от горящего пластика, который капал сверху.

По словам экспертов, возгорание могло быть локальным, но вспыхнувший огонь быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил.

Сработавшая противопожарная сигнализация не залила возгорание водой, так как вода в ней была перекрыта из-за того, что ранее она замерзала.

Сигнал оповещения о пожаре в здании не сработал, так как включался не автоматически, а вручную, однако охранник почему-то его не активировал.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей

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Источник: korrespondent.net

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