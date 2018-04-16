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16. 04. 2018

Суд снял арест с миллионов сына Януковича

Со счетов компаний, связанных с сыном беглого президента Виктора Януковича Александром, был снят арест. Об этом сообщается в обнародованных решениях Печерского райсуда.

Речь идет об арестах, которые были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении бюджетных средств через отделения Укрзализныци. Как установило следствие, счета компаний, созданных для легализации присвоенных злоумышленниками средств, были открыты в ныне обанкротившемся Всеукраинском банке развития, владельцем которого является Александр Янукович.

Всего в материалах следствия указано 12 фирм, каждая из которых подконтрольна должностным лицам этого же банка. Арест снимается со счетов: ООО Аранит К, Квардис Н, Типикон А, Вектор-Перспектива, Компания по управлению активами ВБР-ИНВЕСТ, Ди Соуз, Мелон 8, Бенефит-Консалт и Лайтрум.

Отметим, в более ранних судебных решениях указывалось, что на счетах этих фирм находилось в целом около 550 млн грн и 27 млн долл., которые, по версии следствия, были присвоены фигурантами дела из государственного бюджета Украины.

В нынешних же решениях указывается, что права на арестованные счета сейчас принадлежат ООО Аскор-Инвест. При этом официальные подозрения так и не были объявлены, а следствие, считает суд, "не доказало, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности".

Именно эти обстоятельства и стали основанием для снятия ареста с фигурирующих в расследовании счетов.

Ранее Печерский районный суд Киева не удовлетворил иски Александра Януковича к Национальному банку Украины о возмещении убытков в размере 1,6 млрд грн.

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Источник: korrespondent.net

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