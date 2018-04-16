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16. 04. 2018

В Германии нашли тысячелетний клад викингов

На восточном немецком острове Рюген в Балтийском море найдены сотни тысячелетних серебряных монет, кольца, жемчуг и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормссона. Как сообщают немецкие СМИ, в январе двое археологов-любителей нашли одну серебряную монету в поле возле села Шапрод.

После этого начались раскопки государственной археологической службы, во время которых обнаружили целые сокровища.

"Это самое большое количество таких монет в юго-восточной части Балтийского региона", - сообщили в администрации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

 
dpa

Археологи сообщили, что нашли около 100 серебряных монет, вероятно времен правления Харальда Гормссона, более известного как Харальд I Синезубый, который жил в Х веке и ввел христианство в Дании. Он был одним из последних королей викингов Дании, северной Германии, южной Швеции и части Норвегии.

Ранее британская пара нашла бриллианты в старинном стуле.

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Источник: korrespondent.net

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