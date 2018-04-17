Пользователи Сети нашли самый старый мем

OH MY GODDDD!??????!?!?!!!? https://t.co/96bads3Tik— wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.
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Источник: korrespondent.net
OH MY GODDDD!??????!?!?!!!? https://t.co/96bads3Tik— wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.
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Источник: korrespondent.net
— Вас удовлетворяет ваша работа?
— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.