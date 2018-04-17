17 апреля 2018, вторник, 02:00
+22°C
Завтра +14°C
+22°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

Пользователи Сети нашли самый старый мем

 
Пользователи Twitter обнаружили карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы. 
 
Девушка под ником @YoRHaw нашла иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала Judge почти столетней давности. 
 
Подпись к картинке гласит: "Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь".
 
Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях. 
 

OH MY GODDDD!??????!?!?!!!? https://t.co/96bads3Tik

— wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.
Хозяйка хмурой кошки выиграла суд по мему
 
Напомним, накануне 8 марта в Сети появились забавные фотоприколы и коубы, связанные с праздником.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.