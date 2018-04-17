Пользователи Сети нашли самый старый мем

Пользователи Twitter обнаружили карикатуру 1921 года, напоминающую современные мемы.

Девушка под ником @YoRHaw нашла иллюстрацию в июньском номере американского юмористического журнала Judge почти столетней давности.

Подпись к картинке гласит: "Как, по-твоему, ты выглядишь, когда загорается вспышка. Как ты на самом деле выглядишь".

Изображение вызвало бурную реакцию в комментариях.

OH MY GODDDD!??????!?!?!!!? https://t.co/96bads3Tik — wida (@YoRHaw) 15 апреля 2018 г.

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Напомним, накануне 8 марта в Сети появились забавные фотоприколы и коубы, связанные с праздником.

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Источник: korrespondent.net