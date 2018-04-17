Сирийская система ПВО отразила ракетную атаку

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) перехватила ракеты над авиабазой Шайрат в Хомсе, сообщает государственное агентство Сирии SANA.

Опубликована видеозапись, на которой, как утверждается, сирийские ПВО перехватывают одну из ракет в воздушном пространстве Хомса.

О том, кто ведет ракетный обстрел, не сообщается.



В тоже время арабский портал Al-Masdar со ссылкой на данные армии Сирии сообщает, что ракетный обстрел сирийской авиабазы Шайрат был проведен ВВС Израиля.

США заявили, что не ведут военных действий в этом районе Сирии.



Выгодно всем. Реакция мира на удар по Сирии

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

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Источник: korrespondent.net