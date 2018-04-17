17 апреля 2018, вторник, 05:25
+22°C
Завтра +14°C
+22°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

Борющийся с раком мозга Маккейн перенес операцию на кишечнике


Американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну прооперировали кишечник, сообщается на личном сайте политика.

"В воскресенье (15 апреля) сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику в Финиксе, штат Аризона, и перенес операцию по лечению кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом. Он в стабильном состоянии", – говорится в сообщении.

В последние месяцы 81-летний Маккейн проходит физиотерапию в своем доме в Аризоне. Она потребовалась из-за лечения рака мозга.

Перенесший операцию Маккейн возвращается к работе над санкциями против РФ

Как сообщал Корреспондент.net, Джон Маккейн страдает от глиобластомы – агрессивной формы опухоли мозга. В сентябре 2017 года политик рассказал о плохих шансах победить рак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.