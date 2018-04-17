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17. 04. 2018

Канада отзывает с Кубы семьи дипломатов


Канада решила отозвать членов семей дипломатов из посольства страны на Кубе из-за неизвестного звукового воздействия, которому ранее подверглись сотрудники канадской дипмиссии. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел и международной торговли Канады решило изменить статус посольства Канады на Кубе на место работы без сопровождения семьи. Это означает, что члены семей не смогут сопровождать канадских дипломатов, размещенных на Кубе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вернувшиеся в Канаду дипломаты и члены их семей продолжают испытывать головные боли и головокружения.

В США не нашли доказательств "акустических атак" на Кубе

В прошлом году в Госдепартаменте США заявили, что более 20 сотрудников американского посольства на Кубе подверглись акустическим атакам.

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Источник: korrespondent.net

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