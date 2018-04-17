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17. 04. 2018

Дело Скрипаля: G7 призывает РФ ответить на вопросы


Министры иностранных дел стран Большой семерки в распространенном заявлении призвали Россию дать ответы на вопросы, связанные с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы призываем Россию срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", –говорится в документе.

В нем также отмечается, что Россия "в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть ОЗХО программу производства Новичка, о которой ранее не сообщалось".

"Любое применение химического оружия, вне зависимости от обстоятельств, является прямым нарушением международных законов Конвенции о запрещении химоружия", – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что "применение отравляющих веществ является угрозой для всех нас".

Напомним, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Разработчик Новичка рассказал, что спасло Скрипалей от смерти

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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