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17. 04. 2018

Девять человек стали жертвами ливней в Танзании


Как минимум девять человек погибли из-за проливных дождей в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе, сообщает Синьхуа.

Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится.

Причиной смерти стали наводнение и обрушения стен.

Из-за ливней пострадали дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Власти поручили закрыть школы.

Жертвами ливней в Венесуэле стали четыре человека

Напомним, ранее мощные ливни обрушились на Калифорнию. В результате удара стихии погибли 20 человек.

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Источник: korrespondent.net

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