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17. 04. 2018

Появилась 146-я жертва моста Газель не проедет

 
В Санкт-Петербурге очередной грузовик получил повреждения под мостом, несмотря на предупреждающий плакат Газель не проедет. Об этом говорится сообщении сообщества Мост глупости в Twitter.
 
Отмечается, что это уже 146-я "жертва" моста на Софийской улице. 
 
На фотографиях видно, как грузовик практически полностью лишился кузова, задев им низкую опору конструкции.

Жизнь - боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP

— Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г.
 
Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей. 

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Ранее сообщалось, что в Киеве частично обрушился мост. 

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Источник: korrespondent.net

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