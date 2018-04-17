Появилась 146-я жертва моста Газель не проедет

В Санкт-Петербурге очередной грузовик получил повреждения под мостом, несмотря на предупреждающий плакат Газель не проедет. Об этом говорится сообщении сообщества Мост глупости в Twitter.

Отмечается, что это уже 146-я "жертва" моста на Софийской улице.





Жизнь - боль. 146й расслоился от удара. pic.twitter.com/8KwZhRy9CP — Мост глупости (@FoolsBridge) 16 апреля 2018 г. На фотографиях видно, как грузовик практически полностью лишился кузова, задев им низкую опору конструкции.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью, но это не останавливает водителей.



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Источник: korrespondent.net