Итоги 16.04: Политика Трампа, протесты в Ереване

Со счетов сына Януковича сняли арест

Со счетов компаний, связанных с сыном беглого президента Виктора Януковича Александром, был снят арест. Об этом сообщается в обнародованных решениях Печерского районного суда.

На счетах фирм находилось в целом около 550 млн гривен и 27 млн долларов, которые, по версии следствия, были присвоены фигурантами дела из государственного бюджета Украины.

Трамп решил отложить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых санкций против России. По информации Washington Post, стратегия Трампа предполагает сдерживание санкций до шага России, который можно будет расценить как провоцирующий.

Американский лидер также по-прежнему хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В Ереване начались массовые акции протеста

В Ереване начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В результате столкновений протестующих с полицией за медицинской помощью обратили 46 человек.

Первый украинский вертолет поднялся в небо

В Запорожье на вертодроме АО Мотор Сич впервые в небо поднялся первый украинский вертолет.

Вертолет МСБ-2 – Надія – это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак. В течение года вертолет будет проходить испытания.

В Москве прошла акция в поддержку Telegram

В Москве у здания ФСБ состоялась акция против нарушения конфиденциальности пользователей мессенджера Telegram. Активисты запускали бумажные самолетики – символ мессенджера.

"Мы были на акции против того, чтобы государство вмешивалось в тайну переписки", – заявил один из протестующих.

Киев ищет имущество должников Газпрома в Украине

Долги российского газового монополиста Газпрома перед Украиной частично могут быть погашены должниками компании. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"То, что у Газпрома есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем", – сказал он.

Названа предварительная версия пожара в ТЦ в Кемерово

По предварительным данным экспертов, пожар в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерово произошел из-за замыкания, случившегося вследствие протекания крыши.

Согласно предположениям экспертов, первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Затем эти кубики загорелись от горящего пластика, который капал сверху. Возгорание могло быть локальным, но вспыхнувший огонь быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net