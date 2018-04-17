В зоне АТО погиб военный, пять ранены

За минувшие сутки, 16 апреля, подразделения сепаратистов осуществили 52 обстрела по позициям ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения, еще да получили боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке 17 апреля.

Так, на луганском направлении из запрещенной Минскими соглашениями 152-мм и 122-мм артиллерии, а также минометов калибра 82-мм и гранатометов сепаратисты вели огонь по позициям ВСУ вблизи Зайцево. Кроме этого, они применили БМП и гранатометы по укреплениям под Луганским, гранатометы – неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы – в районе Станицы Луганской и Новолуганского.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм и 82-мм минометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляны защитники Песков. Из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, шахты Бутовка, Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино.

Кроме этого, противник применил бронетранспортеры по укреплениям ВСУ неподалеку Водяного, БМП – около Талаковки и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы – в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевика и Павлополя.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутово и Талаковки, а вблизи Широкино – велся снайперский огонь.

Напомним, за сутки 15 апреля на Донбассе зафиксировали 59 вражеских обстрелов. Тогда ранения получили двое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net