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17. 04. 2018

Статьи о вмешательстве РФ в выборы в США получили Пулитцеровскую премию

Редакции американских газет The Washington Post и The New York Times получили престижную Пулитцеровскую премию за цикл материалов о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии во вторник, 17 апреля.

Отмечается, что награда вручена за "неустанное освещение в общественных интересах, которое драматически способствовало пониманию нацией российского вмешательства на президентских выборах 2016 года, его связях с кампанией Трампа, переходной командой президента и его будущей администрации". Эти материалы победили в номинации "Национальная журналистика".

Также Пулитцеровская премия вручена за освещение вопроса сексуальных домогательств и насилия в Голливуде (издания The New York Times и The New Yorker), за рассказ о жестокой политике филиппинского президента Родриго Дутерте (награду получили журналисты Reuters) и ряд других материалов.

Напомним, в 2017 году Пулитцеровскую премию получили журналисты The New York Times за статьи о президенте РФ Владимире Путине.

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Источник: korrespondent.net

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