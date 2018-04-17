В Кривом Роге масштабное ДТП: восемь жертв

В Кривом роге в результате ДТП с участием маршрутки №261, автобуса и легкового автомобиля по предварительным данным погибло восемь человек, еще 12 пострадало. Об этом сообщает Первый Криворожский утром во вторник, 17 апреля.

"Столкновение произошло около 6 утра возле исполкома. Авто Mazda столкнулось с маршруткой. Ее вынесло на встречную движения. Произошло столкновение с автобусом АрселорМиттал Кривой Рог", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что светофоры в это время еще не работали. Все участники ДТП двигались на жетлый мигающий сигнал светофора.

"Все машины двигались в крайней левой полосе. Специалисты говорят, если бы все двигались в своем ряду, аварии удалось бы избежать", – пишет издание.

Движение в центре Кривого Рога сейчас перекрыто, транспорт направляют в объезд места происшествия.

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Накануне в Лисичанске столкнулись грузовик МАЗ и маршрутка Рута. В этом ДТП пострадали десять человек.

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Источник: korrespondent.net