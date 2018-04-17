Трамп будет жестким по отношению к РФ – Белый дом

Президент США Дональд Трамп намерен продолжить занимать жесткую позицию по отношению к России, но в то же время он хотел бы и хороших отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 17 апреля.

"Президент четко заявляет, что он намерен занимать жесткую позицию в отношении России. Но, в то же время, ему хотелось бы хороших отношений с ними (Россия – ред.). Это будет определяться тем, как решит Россия, хочет ли она быть лучшим участником этого процесса или нет", – сказала Сандерс.

По ее словам, "до сих пор этого не наблюдается, поэтому президент продолжит занимать жесткую позицию" по отношению к Москве.

"По этой причине мы продолжим оценивать (дополнительный – ред.) пакет санкций", – отметила представитель Белого дома.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых санкций против России за действия в Сирии. По информации СМИ, стратегия американского лидера предполагает сдерживание ограничительных мер до следующего шага Москвы, который можно будет расценить как провоцирующий.

Также в Белом доме заявили, что Трамп по-прежнему хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Источник: korrespondent.net