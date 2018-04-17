В Донецкой области из-за взрыва на шахте пострадали семь человек

В Донецкой области произошел взрыв на шахте Покровская. В результате инцидента пострадали семь горняков. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во вторник, 17 апреля.

"Семеро горняков пострадали, один из них в тяжелом состоянии в результате взрыва на шахте Покровская в поселке Удачное", – написал Жебривский в Facebook.

По его словам, инцидент произошел 16 апреля около 23:00. В это время в шахте находились 406 горняков, на аварийном участке – 37.

"Как сообщают мне спасатели, в 00:40 всех горняков с аварийного участка подняли на поверхность. Шестерых пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного – в Мирноградскую больницу. Работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме", – добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк. Трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

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Источник: korrespondent.net