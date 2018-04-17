17 апреля 2018, вторник, 10:33
+22°C
Завтра +14°C
+22°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

В Донецкой области из-за взрыва на шахте пострадали семь человек

В Донецкой области произошел взрыв на шахте Покровская. В результате инцидента пострадали семь горняков. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во вторник, 17 апреля.

"Семеро горняков пострадали, один из них в тяжелом состоянии в результате взрыва на шахте Покровская в поселке Удачное", – написал Жебривский в Facebook.

По его словам, инцидент произошел 16 апреля около 23:00. В это время в шахте находились 406 горняков, на аварийном участке – 37.

"Как сообщают мне спасатели, в 00:40 всех горняков с аварийного участка подняли на поверхность. Шестерых пострадавших госпитализировали в Краматорский ожоговый центр, одного – в Мирноградскую больницу. Работа шахты приостановлена ​​только на аварийном участке, другие работают в штатном режиме", – добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк. Трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.