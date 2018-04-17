17 апреля 2018, вторник, 10:33
+22°C
Завтра +14°C
+22°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

США и Британия обвинили Кремль в кибератаках

Правительство России инициировало кибератаки на государственные и частные организации других стран, которые являются поставщиками "критически важных инфраструктур". Об этом говорится в совместном заявлении США и Великобритании, которое было опубликовано в понедельник, 16 апреля на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Отмечается, что российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы для извлечения интеллектуальной собственности и, возможно, подготовки к предстоящим кибератакам.

"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей кибербезопасности. Мы осуждаем эту активность. Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие способы для преодоления российской киберугрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

Она также отметила, что сейчас идет работа над коллективной обороной, чтобы минимизировать угрозы сетевым устройствам.

"Пока этот вид кибертак будет продолжаться, ФБР будет проводить расследование и находить преступников, в данном случае - это правительство России", - отметил представитель ФБР Говард Маршалл.

Представитель Национального центра кибербезопасности Великобритании заявил, что Россия является самым сильным врагом Британии в киберпространстве, поэтому борьба с ней является главным приоритетом.

Напомним, чиновники США и Великобритании планируют выпустить совместное сообщение об атаке на роутеры - ключевой элемент инфраструктуры интернета.

Ранее сообщалось, что Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.