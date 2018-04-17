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17. 04. 2018

ДТП в Кривом Роге: два человека умерли в больнице

В Кривом Роге выросло до 10 количество жертв тройного ДТП, которое произошло утром во вторник, 17 апреля. Об этом сообщает местное издание Первый Криворожский.

"По информации из наших источников стало известно, что в больнице скончались еще двое криворожан", – говорится в сообщении.

В свою очередь полиция Днепропетровской области пока публикует данные о восьми погибших и 18 пострадавших. При этом отмечается, что четыре человека в больнице находятся в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Напомним, утром 17 апреля в центре Кривого Рога произошло ДТП с участием маршрутки №261, автобуса и легкового автомобиля Mazda. Сначала сообщалось о гибели восьми человек и 12 пострадавших.

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Источник: korrespondent.net

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