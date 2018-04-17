Протесты в Армении: задержаны 30 человек

В столице Армении Ереване продолжаются протесты против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник, 17 апреля, около тридцати участников протестного движения доставлены в отделения полиции. Об этом заявил лидер движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян, сообщает Интерфакс.

"По нашим данным, в полицию увезли около 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", - сказал Пашинян журналистам во вторник.

Ранее пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил, что несколько протестующих доставлены в отделения полиции.

"Несколько человек доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении административных правонарушений", - сказал Агаронян. Он не уточнил, сколько активистов находятся в полиции.

Задержанные участники акции пытались блокировать движение автотранспорта.

Напомним, в столице Армении в понедельник, 16 апреля, начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Накануне полиция применяла слезоточивый газ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net