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17. 04. 2018

В России девять подростков отравились алкоголем

В России девять подростков попали в больницу после отравления спиртосодержащей жидкостью, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Следственного комитета РФ во вторник, 17 апреля.

"Девять подростков госпитализированы в Республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Следователи начали проверку по данному факту. Они пытаются устанавить место приобретения фальсифицированного алкоголя.

Ранее в России 16-летний подросток умер после третьей бутылки водки, выпитой в День защитника отечества. Вместе с ним выпивали его двое 14-летних приятелей.

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Источник: korrespondent.net

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