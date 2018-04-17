17 апреля 2018, вторник, 12:15
+22°C
Завтра +14°C
+22°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
17. 04. 2018

Трамп хочет заменить американских военных в Сирии на арабских – СМИ

Белый дом хочет замены американского контингента в Сирии на силы союзников на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон недавно звонил главе разведки Египта Аббасу Камелю, чтобы узнать, примет ли Каир такое предложение.

Инициатива была принята одновременно с просьбой администрации в Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов выделить миллиарды долларов на восстановление северной Сирии. Кроме того, в эти страны обратились с просьбой прислать в Сирию войска.

По данным издания, действия США связаны с опасениями Трампа, что силы сирийской армии или другие группировки, участвующие в конфликте, могут захватить подконтрольную территорию США, если американские военные покинут регион.

Источники также отметили, что "арабские соединение", о которых идет речь, смогли бы сотрудничать с сирийскими курдами.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает на необходимости скорейшего вывода войск из Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В результате попыток Роскомнадзора по блокированию Телеграм в России перестало работать все, кроме Телеграм

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.