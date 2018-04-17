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17. 04. 2018

В Донецкой области ребенок утонул в яме с водой

В селе Ровне Покровского района Донецкой области погиб ребенок, сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 17 апреля.

Отмечается, что ночью диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что на улице Шмидта в яме с водой находится тело ребенка.

"Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью мотопомпы откачали воду из ямы, спустились по штурмовой лестнице и подняли на поверхность погибшего ребенка", – говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей не приводится.

Накануне в Одесской области трехлетня девочка погибла из-за обрушения могильной плиты на кладбище.

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Источник: korrespondent.net

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