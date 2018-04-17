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17. 04. 2018

В Мариуполе прохожего обстреляли из проезжавшей машины

В Мариуполе (Донецкая область) четверо мужчин на автомобиле обстреляли прохожего из пневматического пистолета. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Отмечено, что в полицию обратился житель Левобережного района города, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки.

По данным ведомства, по прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте уже не было, однако инспекторы получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, поэтому поехали отрабатывать прилегающую территорию.

На ул. Киевская полицейские заметили и остановили указанный автомобиль. Внутри находились три брата в возрасте 32, 29 и 23 года, а также их 33-летний товарищ.

"При поверхностной проверке никаких подозрительных вещей у граждан обнаружено не было, однако возникло подозрение, что в автомобиле может находиться оружие. На место вызвали следователей и при понятых провели проверку автомобиля. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе прохожего обстреляли из проезжавшей машины

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств компанию доставили в Левобережный отдел полиции, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина обстрелял автомобиль и угрожал нацгвардейцам.

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Источник: korrespondent.net

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