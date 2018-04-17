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17. 04. 2018

США подозревают РФ в попытке зачистить следы химатаки в Сирии

Россия пытается блокировать доступ международных инспекторов к месту предполагаемой газовой атаки в Сирии, очевидно, с целью уничтожить свидетельства атаки на местах. Об этом заявил американский представитель Организации по запрещению химического оружия Кеннет Уорд, текст выступления которого на закрытом заседании в Гааге получило агентство Reuters.

В частности, указано, что США подозревают, что российская или сирийская сторона, возможно, пытается уничтожить свидетельства химатаки на местах, поскольку произошла задержка с доступом инспекторов в город Дума, который после ухода противников Башара Асада находится под контролем правительства.

В то же время в РФ заявили, что задержка произошла из-за субботних ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии. Как заверил глава российского МИД Сергей Лавров, он может гарантировать, что Москва ничего не зачищала на месте предполагаемой атаки.

Ожидается, что эксперты ОЗХО начнут работать в городе Дума в среду, 18 апреля.

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Источник: korrespondent.net

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