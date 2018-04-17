Завтра в Минске пройдет очередное заседание контактной группы по Донбассу

В Минске в среду, 18 апреля, состоится встреча Контактной группы и ее подгрупп. Об этом сообщают СМИ сепаратистов со ссылкой на "и.о. министра иностранных дел" ЛНР Владислава Дейнего.

Как сообщается, планируется заседание рабочей группы по политическим вопросам, рабочих групп по гуманитарным и по экономическим вопросам.

Работа рабочих групп начнется с 10:00, а начало заседания контактной группы запланировано на 13:00.

Предыдущая встреча рабочих подгрупп проходила в Минске 4 апреля. Ранее в Минске договаривались восстановить мобильную связь на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net