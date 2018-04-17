На Львовщине мужчина сорвался со столба и запутался в проводах

В Мостисском районе Львовской области во время проведения работ на высоте сорвался с электрического столба 53-летний мужчина. Он зацепился за провода и повис на высоте девяти метров, сообщает региональное управление ГСЧС,

Инцидент произошел накануне в селе Княжий Мост.

"Как выяснилось на месте вызова, мужчина во время проведения работ на высоте сорвался, ударился головой о столб, зацепился за провода и висел головой вниз", – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы и веревки освободили мужчину и передали медикам для госпитализации.

Ранее во Львовской области грузовой автомобиль ЗИЛ выехал на пешеходный мост и провалился, оказавшись в подвешенном состоянии.

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Источник: korrespondent.net