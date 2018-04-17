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17. 04. 2018

Туалет без перегородок построили на стадионе, принимающем ЧМ-2018

В Сети появились со стадиона Волгоград Арена, где уже 21 апреля пройдет первый матч. Оказалось, что в туалетах стадиона отсутствуют перегородки. Об этом сообщило российское издание V1, которое, правда, впоследствии удалило публикацию.

Посетители отмечают, что в туалетных комнатах места достаточно мало, поэтому неизвестно, каким образом там собираются устанавливать перегородки и собираются ли устанавливать вообще.

Подрядчик арены подтвердил, что на данный момент перегородки отсутствуют, однако подчеркнул, что этот недостаток является плановым и в ближайшие дни будет устранен.

Пользователи соцсетей иронично прокомментировали этот факт. "Можно сидеть, взявшись за руки и петь гимн России", "Смотреть футбол надо, а не по туалетах бегать", "Уже бы просто ведра в ряд поставили", – это лишь самые приличные отзывы.

Ранее в России общественный туалет превратили в картинную галерею.

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Источник: korrespondent.net

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